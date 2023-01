Patrizia Anfossi, chiarimenti sulla nomina a Direttore Generale Cordar Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

"In relazione all’articolo pubblicato su di un giornale locale in data 13 gennaio 2023 (rif. Nomina Direttore Generale di Cordar spa), vorrei esprimere alcuni chiarimenti:

1. Voglio ringraziare chi ha pensato a me per questa opportunità, ovviamente rispettando anche il parere di chi ha espresso riserve in merito, purché questo avvenga entro limiti di correttezza, obiettività ed oggettività.

2. Desidero precisare che svolgo la funzione di dirigente dall’01/01/2013 e che vengo normalmente definita “direttore” perché all’interno della Società in relazione al nostro modello organizzativo, rivesto il ruolo di Direttore Organizzazione e Risorse Umane, occupandomi nello specifico della gestione di tutto il personale con attribuzione di procura in materia di assunzioni licenziamenti, contenziosi, provvedimenti disciplinari, relazioni sindacali con potere di firma. Inoltre il mio settore si occupa della Segreteria di Presidenza e Cda, della Comunicazione interna ed esterna, del Protocollo, dei Sistemi certificati, della Formazione, della Trasparenza e Anticorruzione, dell’ ICT (servizi informatici e telefonia).

3. Preciso inoltre che dal mese di settembre 2020 sono stata incaricata dal Cda della gestione del servizio CRM (front office e back office - rapporti con l’utenza).

4. Evidenzio che dal mese di aprile 2022, sono stata incaricata dal Cda a rappresentare Cordar ed a far parte di un gruppo specifico di dirigenti dei gestori coinvolti nella costituzione di un nuovo soggetto ai fini dell’affidamento in house del S.I.I., a supporto del Coordinatore del progetto nell’ambito delle fasi tecnico organizzative ed attuative.

5. Preciso infine che per quanto riguarda la composizione dello staff dirigenziale di Cordar (n. 3 dirigenti), l’organico in periodi diversi è stato costituito anche da quattro dirigenti.

Altre valutazioni relative alle modalità attraverso le quali possono essere conferiti gli incarichi ivi compresi quelli di natura fiduciaria le lascio al Presidente, fermo restando che è di solo mio interesse il futuro di Cordar e dei suoi dipendenti.