Nuova segretaria per i comuni di Bioglio, Sostegno, Villa del Bosco e Brusnengo

Una nuova segretaria comunale per cinque comuni tra Biellese e Vercellese. È stata stipulata una convenzione, con il comune di Brusnengo capofila della nomina. La nuova dipendente prende servizio nei paesi di Lozzolo, Bioglio, Sostegno e Villa del Bosco, oltre a Brusnengo. La convenzione prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario ed è da intendersi valida per un periodo di tre anni.