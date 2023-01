Nomina Direttore Generale, Precisazioni del Presidente di Cordar Biella Martinazzo

Riceviamo e pubblichiamo:

"A fronte di quanto pubblicato su di un giornale locale in data 13 gennaio 2023 desidero chiarire quanto segue: la dott.ssa Anfossi è stata individuata quale soggetto di riferimento ai fini dell’assegnazione della carica di Direttore generale, oltre che per le personali capacità e prerogative, anche in considerazione del fatto che, dal 2020, ha già in carico responsabilità specifiche e sta svolgendo attività proprie della Direzione Generale. In tal senso mi riferisco ad esempio all’organizzazione aziendale trasversale a tutti i settori, al coordinamento di tutte le risorse umane, al costituire il punto di riferimento interno per la risoluzione di problematiche complesse e, con il consenso unanime del CdA, a rappresentare la Società nella gestione operativa di processi essenziali quali la costituzione del Gestore Unico.

Personalmente ho individuato nella dott.ssa Anfossi un supporto organizzativo e gestionale che, sin dal mio insediamento a luglio 2020, mi ha consentito di affrontare serenamente ma con la necessaria consapevolezza importanti sfide, e da tale data la dott. Anfossi ha collaborato con me assumendosi gli oneri e le responsabilità proprie di un Direttore Generale, pur operando a tutt’oggi senza compensi aggiuntivi.

Ricordo che il 2023 vedrà Cordar protagonista di un processo di transizione epocale che espone il sottoscritto, l’Azienda, tutti i dipendenti e l’intero territorio ad un cambiamento che potrebbe comportare impatti e ripercussioni; per questo ho ritenuto fondamentale andare a definire formalmente un ruolo che, di fatto, è già stato assunto senza la corresponsione, ripeto, di alcun riconoscimento economico.

Da questo punto di vista, la dott. Anfossi ha sempre ribadito e conferma tutt’oggi la disponibilità ad acquisire l’incarico pur senza maggiori emolumenti, ma io ritengo che non sia corretto procedere in tal senso, perché sono fermamente convinto che la professionalità, le responsabilità e l’impegno vadano riconosciuti e retribuiti, pur mantenendo salda la visione strategica e sugli impatti economici in un momento notoriamente delicato e complesso. Tengo a precisare che tale determinazione era già da me stata proposta a dicembre 2021, ma che a seguito di un grave impedimento che ha colpito la dott. Anfossi non è stato possibile procedere. Inoltre, la mia intenzione di nominare la dott. Anfossi Direttore Generale è stata da me portata a conoscenza delle altre Dirigenti di Cordar le quali, riconoscendo le specifiche prerogative del soggetto individuato, hanno condiviso e sostenuto la mia idea.

Come ho avuto modo già di sottolineare in diverse occasioni, nella mia qualità di Presidente ho la necessità di dotarmi di una figura specifica con la quale condividere responsabilità e carichi di lavoro. Cordar Biella è una Società partecipata dal pubblico che, senza dubbio, soggiace ad imposizioni normative assimilabili a quelle previste in ambito pubblico (ad esempio per le assunzioni del personale e nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro), ai sensi del d.lgs. 175/2016 (c.d. Legge Madia); il medesimo riferimento legislativo ben conferma però anche le prerogative privatistiche delle Società. In questo senso sono supportato, al fine di adottare in modo corretto le determinazioni in parola, dall’Area Lavoro e Relazioni Industriali di UTILITALIA – Federazione delle Utilities acqua ambiente energia, primario riferimento a livello nazionale del settore, alla quale Cordar aderisce e che proprio in queste ore ha fornito specifico ed inequivocabile parere sul tema. Non ravviso dunque motivi ostativi, né di polemica sulla questione, ritenendo anche pretestuose e poco proficue le allusioni personali emerse; il Presidente con il Cda agisce su mandato dei Soci in una logica di impresa, con la prerogativa di poter individuare, su base anche fiduciaria, le figure di riferimento cui delegare specifiche competenze e dalle quali farsi supportare, in un’ ottica di tutela degli interessi aziendali, come peraltro già avvenuto in precedenza e come previsto nel vigente Statuto Societario, che all’art. 19 definisce quale prerogativa del CdA (e non dell’Assemblea) la nomina del Direttore Generale.

Preciso infine che ho ritenuto opportuno posticipare la nomina, non per il venire meno dell’esigenza, che permane e continuo a ravvisare, ma per consentire a tutti i soggetti coinvolti di condividere la mia totale serenità e la certezza di aver individuato il soggetto oggi più idoneo e la miglior strategia operativa ed organizzativa per adeguare e rendere competitivo l’assetto di una Azienda a cui tengo moltissimo".