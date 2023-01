Messa in sicurezza delle scuole: Provincia a caccia di aule per settembre ma i lavori saranno divisi in più tranche

Messa in sicurezza delle scuole: Provincia a caccia di aule per settembre ma i lavori saranno divisi in tranche

Liceo Scientifico di Biella e Liceo Sella sono al centro dell'interesse della Provincia che dovrà effettuare sui rispettivi edifici interventi di messa in sicurezza dal punto di vista sismico.

Per questo motivo, nei mesi scorsi l'ente di via Sella aveva pubblicato una manifestazione di interesse per cercare stabili dove collocare 45 aule oltre a 5 locali di supporto alle aule come presidenza, segreteria, sala insegnanti, locali logistici (leggi qui La Provincia alla ricerca di aule) a partire da settembre.

Peccato però che l'avviso non abbia riscosso interesse.

La Provincia va però avanti nella ricerca. I dettagli sono mantenuti nel più stretto riserbo, ma rispetto a quanto si leggeva nel primo avviso, le condizioni ora sono cambiate. "Ci stiamo muovendo perchè abbiamo bisogno degli spazi da settembre e siamo in trattativa - spiega il Presidente Emanuele Ramella Pralungo - . Rispetto a prima però cerchiamo meno aule e procederemo a tappe, nel senso che sarà interessato dai lavori un solo istituto alla volta e una parte di questo alla volta. Una parte degli allievi continuerà dunque a seguire le lezioni in classe".