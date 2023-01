Biella, nel 2022 popolazione ancora in calo

Non c'è pace per Biella, dove la popolazione anche nell'ultimo anno è in continuo calo.

Se infatti a inizio 2022, il 1 gennaio 2022 secondo l’ufficio anagrafe del Comune i Biellesi erano 43.195 di cui 3.805 stranieri (1.989 le femmine), il 31 dicembre 2022 i residenti in città si fermano a 43.048, di cui 3.893 stranieri. In aumento dunque anche se leggermente, ma la componente straniera che passa da 3.805 a 3.893.

Nel dettaglio, invece, è sempre purtroppo importante il numero dei morti rispetto a quello delle nascite. Mentre le prime sono state 675, i nati si fermano a 230, con una differenza dunque di 445 unità.