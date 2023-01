Biella, gli amici a quattro zampe benedetti da Sant'Antonio Abate - FOTO

Nonostante il freddo ed il maltempo di questi giorni, tradizione rispettata anche quest’anno per la benedizione degli animali alla Chiesa di San Giacomo di Biella Piazzo.

Una cinquantina di Biellesi amanti degli animali, tra cui il Sindaco di Biella Claudio Corradino ed Alberto Scicolone di Miciolandia, in compagnia dei loro cani e gatti, si sono dati appuntamento nella prima serata di oggi, martedì 17 gennaio, per la benedizione, e per la Santa Messa in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, celebrata dal parroco del Piazzo, don Gianni Panigoni