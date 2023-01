Le video-adozioni di NewsBiella.it: i pelosi di Gattopoli Made in Biella, FOTO e VIDEO

Continua la collaborazione con Gattopoli Made in Biella. L’associazione, ricordiamo, è in attività dal 2018 e ogni anno accoglie tanti mici in cerca di una famiglia. Le cure dei volontari si estendono anche alle famiglie adottive, con supporti economici per le famiglie in difficoltà per le spese di cibo e cure mediche. L’obiettivo di Gattopoli è quello di evitare l’abbandono con tutti i mezzi possibili, per garantire ai gatti una vita serena. La storia completa dell'Associazione si può trovare qui.

Anche questa settimana, Paola Cossutta ed Emilio Passera ci hanno presentato i loro pelosi.

MASSIMO

Questo cucciolone è Massimo, di 9 mesi, un tigrato in perfetta salute e sterilizzato. E’ un gatto dall’animo gentile, protettivo e affettuoso nei confronti dei suoi simili. Cerca una famiglia tranquilla e pronta a fargli tante coccole.

ORIONE

Questo bellissimo gattino nero dagli occhi gialli è Orione, di appena 6 mesi. Orione gode di perfetta salute ed è già sterilizzato. E’ un gattino molto allegro, socievole, amante del contatto fisico. Cerca una famiglia, anche con bambini, con cui poter giocare.

TROTTOLA

Trottola è un gattone non più giovanissimo, di 16 anni, ma che gode comunque di buona salute. Data l’avanzata età, nel caso di necessità di controlli o altre spese mediche la Dott.ssa Francesca Maiuri, in collaborazione con Gattopoli, se ne farà carico. E’ un gattone tranquillo, amante dei pisolini e che va d’accordo con le persone ma non con i suoi simili. L’ideale per Trottola sarebbe una famiglia molto tranquilla, idealmente una persona anche di una certa età per farsi compagnia a vicenda.

Per maggiori informazioni su Gattopoli Made In Biella visitare:

la pagina Facebook: https://www.facebook.com/Gattopolimadeinbiella/

il sito web: http://www.gattopoli.altervista.org/

oppure contattare il numero +39 328 8587460