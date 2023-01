A Biella come a Milano e Roma, arriva il cimitero degli animali

"L'idea c'è e stiamo valutando diverse opzioni", spiega l'assessore alla Tutela degli Animali del Comune di Biella Gigliola Topazzo. "Ci sono più possibilità che stiamo vagliando - continua l'assessore - . Non è semplice perchè dobbiamo tenere conto di diverse condizioni, ma possiamo dire con sicurezza che Biella avrà il cimitero degli animali d'affezione. Io sono un'amante degli animali, e credo in un progetto di questo genere perchè ce ne sono già ma non molti e sono convinta che tante persone lo apprezzeranno".

Che siano cani o gatti o altri animali poco importa. A Biella potranno essere seppelliti in un posto dedicato a loro, e non sarà solo per gli animali di Biella. "Il fatto è che dobbiamo cercare un terreno molto grande perchè anche se lo facciamo noi in città, immagino già che arrivino anche da altri Comuni perchè non ce ne sono da queste parti. Se ce lo chiederanno non lo negheremo, ci sarà dunque un regolamento che terrà conto dell'eventualità di ospitare animali che arrivino fuori".

Altro paletto è che sia vicino a un cimitero perchè la destinazione d'uso dell'area è già quella. "Se si trattasse di un terreno agricolo o altro - conclude l'assessore Topazzo - dovremmo fare un cambio e ci sarebbe più burocrazia. Noi stiamo cercando di fare le cose in maniera semplice per non metterci tanto tempo a metterlo a disposizione dei cittadini".