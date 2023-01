Crevacuore, è in distribuzione il calendario della raccolta differenziata rifiuti 2023

E' in distribuzione presso il comune di Crevacuore, Ufficio Anagrafe, il calendario raccolta differenziata rifiuti 2023.Il calendario può essere scaricato dal collegamento inserito a fondo pagina, unitamente alle indicazioni di S.E.A.B. per la gestione generale dei Centri di raccolta ecologici biellesi.

Nel corso del 2023 verrà attivato assieme al comune di Coggiola il servizio di raccolta dell’umido (materiale organico); in accordo con CoSRAB (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) e SEAB (Società ecologica area biellese) verranno organizzati incontri informativi con i cittadini per specificare le modalità per la raccolta.

Si segnala che è attivo il servizio HUMANA per la raccolta abiti usati, calzature, cinture, borse, tessuti e pellame vario (vietato conferire stracci, cuscini e tessuti troppo deteriorati); per il servizio raccolta ingombranti telefonare all'Ufficio anagrafe per informazioni. Inoltre, è attivo in Piazza "Scacchi" il servizio di raccolta di oli esausti esclusivamente da uso alimentare. Infine, è attivo con orario normale l'ecocentro di Pray.Il conferimento potrà essere effettuato anche su prenotazione.