Tennis Tavolo Biella, il girone di ritorno inizia con sole 2 vittorie

E’ iniziato il girone di ritorno dei campionati a squadre con tutte le sette formazioni del T.T. Biella impegnate nei vari livelli. Bilancio piuttosto negativo: solo due vittorie e cinque sconfitte.

Serie B1. In serie B1 la formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo ha ospitato il Santa Tecla Ferray Pay di Nulvi. I sardi, con il dente avvelenato per la brutta sconfitta patita all’andata tra le mura amiche, si sono presentati a Biella in formazione tipo: Aleksi Rasanen doveva riscattare le uniche due sconfitte patite sinora, nel campionato italiano, per mano proprio di Simone Cagna ed Eugenio Panzera; ad affiancare il forte atleta finnico, Salvatore Margarone ed il romano Giacomo Levati. La “vendetta” sicuramente è stata consumata: Rasanen ha infatti conquistato tre punti con un solo set perso contro Vincenzo Carmona; tuttavia la sensazione migliore è stata data da Salvatore Margarone, che ha disputato due ottime partite sfoderando, al di là del servizio, sempre molto efficace, colpi di rovescio veramente devastanti. I due punti per T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo sono arrivati da Eugenio Panzera e Vincenzo Carmona, a scapito di Levati.

Classifica: Santa Tecla Nulvi Coop. San Pasquale 20, Aon - Milano Sport Tennistavolo 14, Santa Tecla Ferraripay 10, Tt Biella Carrozzeria Campagnolo 10, Asd Tt Enjoy - All Tennis Tavolo 6, A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 6, Asd Us Villa Romano' 4, Tt Vigevano Sport - Studio Bianchi 0.

Serie B2. L’incontro clou della giornata era quello della serie B2 dove la formazione del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin ospitava gli atleti di San Salvatore, anche loro invischiati nelle parti basse della classifica. Per dar manforte alla compagine biellese è stato ingaggiato il forte atleta lettone Aleksandrs Maskalonoks, ma purtroppo a nulla è valso. Ai tre punti conquistati con facilità dal fuoriclasse di Riga, hanno fatto da contraltare i tre persi da Tommaso Ferraris. Determinanti per l’esito finale sono quindi stati i due match persi da Francesco Gamba, entrambi agli spareggi della bella.Il primo incontro, contro il difensore Calabrese, è stato di ottimo livello tecnico, lottato e combattuto, con scambi altamente spettacolari ed un paio di match-point non trasformati (6/-15/8/-11/12); nel secondo, contro Berta, il divario tecnico è stato subito evidente, con i primi due set vinti da Gamba con estrema facilità; nei successivi tre set, anche per merito dell’avversario che ci ha creduto fino in fondo, la situazione è cambiata radicalmente e il biellese ha dovuto quindi subire il ritorno di Berta che si è imposto con il punteggio di 3 set a 2. A questo punto, si spera in un pronto riscatto nel prossimo match contro Moncalieri; la formazione avrà ancora la possibilità di schierare Aleksandrs Maskalonoks, attaccante che ha mostrato una velocità di braccio, soprattutto di rovescio, veramente incredibile.

Classifica: A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 14, Tt Vigevano Sport - Officina G.M. 14, G.S. G. Regaldi Novara "B" 10, Tennis Tavolo Torino 8, Gstt S.Salvatore Windtre Panorama-Al 6, Asd Tt Gasp Moncalieri 6, Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin 4, G.S. G. Regaldi Novara "A" 0.

Serie C2. Nel girone A del campionato regionale di C2, il T.T. Biella-Legno, è uscito vittorioso in quel di Moncalieri. Pur senza brillare, la formazione porta a casa il risultato con tre punti di capitan Stefano Erba ed uno a testa di Luca Lanza, su Fedeli e di Tommaso Sorrentino su Papapietro. I due punti avversari son stati conquistati da Spera. Classifica: Tt. Biella-Legno 14, Tt.Ossola 2000 Ristorante Terminus 12, Asd Frandent Group Torino Universitaria 8, G.S. G. Regaldi Novara 8, Tt S. Salvatore - Gioielli Di Valenza 4, Tt Saoms Costa D'ovada 2, Asd Tt Gasp Moncalieri "A" 0,

Nel girone C di Serie C2, il team del T.T. Biella RDM – Arredamenti David supera, venerdì sera, il Valledora di Alpignano. David Dabbicco e Fabio Cosseddu con l’esordiente Martino Di Bitonto, che alla fine non è sceso in campo, hanno vinto tutte le partite in programma, superando Vicario, Cirigliano e Peira. Classifica: C.R.D.C. Torino A 16, Tennistavolo Sisport A 14, Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 12, Tennis Tavolo Torino 8, A.S.D. T.T. Enjoy Valmora 6, Valledora Alpignano Pub 82 4, Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 4, C.R.D.C. Torino S 0.

Serie D1. La formazione del T.T. Biella Tintoria Ferraris esce battuta per 4 a 2 dal match che l’ha vista opposta al Vigliano. A punti Mattia Noureldin e Lodovica Motta su Gritti; il capitano Gianluca Servo perde gli incontri contro contro Panaite e Boggiani. Esce sconfitta da Panaite anche Federica Prola. La squadra si trova nelle parti medio basse della classifica, ma l’obiettivo salvezza è comunque a portata di mano. Classifica: A.S.D. Splendor 1922 14, Pol Fc Vigliano Studio Loro 13, Gs Tt. Vercelli Merceria Monfrone 10, A.S.D. T.T. Enjoy 10, Asdtt Ivrea 6, Tt. Biella Tintoria Ferraris 5, Tt. Coumba Freide Aosta 3, Pol. Cedas Lancia - "Splendor" 1,

Serie D2. La formazione T.T. Biella Pizzeria Giordano ha perso 4 a 2 giovedì sera a Collegno contro la formazione dell’Enjoy, attuale leader della classifica. I punti sono arrivati per mano di Michele Motta (poi battuto da Pilone) e Angelo Lamagna (poi battuto da Modafferi) sul più quotato Comotto, mentre rimane a secco Alaa Noureldin, battuto sia da Modafferi sia da Pilone. In una classifica piuttosto “corta” la formazione si trova ora in ultima posizione. Classifica: A.S.D. T.T. Enjoy Sciapo' 10, Tt. Pontdonnas 8, Asdtt Ivrea 8, Pol. Cedas Lancia 6, Frandent Group Torino Universitaria B 6, Pierino Mazzetto "B" 5, Tt. Biella Pizzeria Giordano 5.

Serie D3. Risultato di 0 a 6 nel campionato di D3. La formazione del T.T. Biella Barbera Auto esce sconfitta dal derby contro Vigliano. Alessia Fusca, Alessio Peretti, Gabriele Carisio e Giorgio Bonino giocano al meglio, ma nulla possono contro Cenedese, Marino e Dal Pio. In classifica la formazione occupa per ora l’ultima posizione. Classifica: Tennistavolo Sisport B 12, Tt Vercelli Nds Cash Register 10, Tt. Coumba Freide Aosta 10, Frandent Group Torino Universitaria C 7, Asd Polisportiva Fc Vigliano 7, Valledora Alpignano Rock And Pong 1, Tt. Biella Barbera Auto 0.