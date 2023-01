Riparte il 2023 con la kickboxing del Team Ingra

È ripartito anche nel nuovo anno il circuito per gli sport da combattimento della federazione WFC e non si fa certo trovare impreparato il Team Ingra portacolori della Pesistica Ramella, che porta ben 5 elementi alla tappa di Cornaredo svoltasi domenica 15. I ragazzi guidati dal maestro Andrea Ingrasciotta si sono presentati con Lemuel Chiarini al debutto nel contatto pieno, confrontatosi con avversari più esperti il ragazzo ha offerto comunque due prestazioni di spessore che, anche se non lo hanno visto vincitore danno comunque grandi speranze per il futuro.

Continua la crescita della giovanissima Desiré Foscale che centra l’ennesima vittoria, stesso discorso per James Polin che raccoglie un successo pur gareggiando in una disciplina per lui inusuale come la boxe. Rammarico per il debutto di Riccardo Ferro che è costretto ad abbandonare per infortunio un match che stava dominando mostrando ottima tecnica e intesa con il suo angolo. Esordio anche per il 40 enne Bosio Daniele che sconfitto nel primo match raccoglie un pareggio nel secondo match di boxe degno di nota per la volontà e determinazione mostrata, dimostrando che il gruppo di Andrea Ingrasciotta condivide sistema e ambizioni che superano anche le differenze di età.