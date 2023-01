La SPB Esso Maxemy sconfigge la capolista Montanaro

Partita incredibile quella giocata dai ragazzi di coach Bonaccorso, sabato pomeriggio, al Palapajetta, contro Montanaro. La formazione ospite arrivava a Biella da imbattuta e da leader indiscussa del girone, con solo 3 set persi in tutto il girone. La SPB Esso Maxemy non si è fatta intimidire dallo strabiliante risultato degli avversari, e ha giocato utilizzando tutti i propri assi nella manica, sfoderando il carattere degno di una squadra giovane. Un 3 a 2 importantissimo anche in termini di classifica, perché permette ai biellesi di diminuire il distacco da Mondovì, che ora è soli due punti sopra.

Il capitano e schiacciatore della squadra, Fabio Mazzoli, commenta così la vittoria: “Siamo riusciti a conquistare due punti fondamentali contro una squadra completa che fino ad ora non aveva ancora perso neanche un punto. È stata una partita di grande livello giocata punto a punto fino all'ultimo e in cui non erano ammesse distrazioni. Siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto che, oltre essere importante dal punto di vista della classifica, ci alza anche il morale. Abbiamo avuto la conferma di poter dire la nostra anche contro le più forti, ora dobbiamo lavorare bene in settimana per chiudere in bellezza il girone d’andata.”

La prossima partita si giocherà sabato 21 alle 17.30, a Paruzzaro, al Palasport in via Fornaccio, contro la Pavic Romagnano.

SPB Esso Maxemy - Montanaro 3-2

Parziali: 25-22; 22-25; 25-20; 24-26; 15-12.

Tabellino: Bottigella 18, Maio 0, Mazzoli 24, Pelle 9, Pozzi 2, Rege 2, Sarasino 6, Spinello 8, Vicario 0. Liberi: Pelosini, Ressia. NE: Badini, Dellapina.