Campione nazionale a Lessona, Angelo Zago conquista la medaglia d’oro di ciclocross

Angelo Zago, 67 anni, si riconferma campione nazionale di ciclocross categoria Master 8 per la seconda volta. Dopo essersi guadagnato il titolo di campione regionale a Moncrivello lo scorso 8 gennaio, il passo successivo non poteva che essere il titolo nazionale.

Nonostante la brutta caduta e la botta al costato appena prima della gara nazionale a Maglione, Angelo non si è fermato: “Nonostante qualche problemino ho conquistato la maglia”, afferma l’atleta. Il pensiero di Angelo va anche alla sua squadra, al Bike Team di Lessona, che condivide con lui questo successo. Il tempo per godersi la vittoria è però poco, l’atleta si prepara infatti alle tre gare per la conquista della maglia del gruppo CSAIn Biella-Vercelli-Canavese.