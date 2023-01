Palazzo Gromo Losa gremito per la proiezione dei cortometraggi di “Contiamo Su di Noi – Connessioni” (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Grande successo per il progetto di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini “Contiamo su di noi - Connessioni”, il cui obiettivo era sia mettere in scena la tradizione alpina, ma soprattutto avvicinare i giovani alla montagna.

La scorsa domenica 15 gennaio, Palazzo Gromo Losa di Biella-Piazzo si è riempito di spettatori per la proiezione dei cortometraggi e dei video frutto di ricerche, escursioni e incontri con la popolazione per raccogliere storie di vita vere.

I tre film prodotti hanno colpito nel segno, sia per le ambientazioni locali tra l’alpeggio di Sordevolo, il Ricetto di Candelo e i Giardini Zumaglini, sia per il grande impegno dei 40 ragazzi e 20 collaboratori che si sono prestati come attori, musicisti, sceneggiatori e registi. Sui social, invece, sono circolate le video-cartoline di Biella, che hanno fornito una prospettiva nuova sul territorio biellese.