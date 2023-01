Mella presenta a Mongrando “Il problema del Sistema Soccorso nell’Italia postunitaria e giolittiana”

Nell’attesa di un ulteriore nuovo volume in arrivo, proseguono le presentazioni del libro “Il problema del Sistema Soccorso nell’Italia postunitaria e giolittiana” opera di Alessandro Mella.

L’autore, sarà a Mongrando il 23 gennaio alle 20.30 presso il Salone adiacente la biblioteca comunale per parlare di questo libro. Sarà accompagnato dallo storico locale Ivano Maffeo e l’evento beneficia del patrocinio del Comune e dell’adesione dell’Ass. Studi Storici G. Giolitti.

“E’ una grande emozione presentare un libro a Mongrando - commenta Mella -, poiché il paese fu residenza per secoli dei miei antenati. Una specie di ritorno a casa che assume un valore emotivo straordinario e per il quale devo ringraziare l’amico Maffeo e l’Amministrazione Comunale. Questo è un libro che ha fatto molto pensare e la sua pubblicazione è merito anche della lungimiranza dell’editore Marco Montagna con cui stiamo lavorando ad un importante ulteriore progetto in fase di impaginazione”.