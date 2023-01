Ezio Greggio, per noi N°1

Indubbiamente Ezio Greggio è un Numero 1 come il titolo del libro in cui racconta la sua vita artistica, prendendosi in giro come al solito e rappresenta perfettamente coloro che avrebbero voluto fare della propria esistenza ciò che più piace e che, sicuramente, il cossatese più famoso al mondo lo ha realizzato. Dalla provincia in cui risiedeva è arrivato grazie alla televisione privata, non a caso inventata proprio nel biellese, a toccare alte vette di popolarità. La combinazione con Ricci, Striscia la Notizia e poi il cinema grazie a Vanzina e a se stesso è stata fondamentale per raggiungere il grande pubblico.

Tormentoni che sono diventati il mantra di tutti noi e un percorso continuo dall’Italia, pardon la Milano da bere, fino ad arrivare ai giorni nostri non ha mai mancato un’occasione per aggiungere notorietà e simpatia alla propria vita professionale. Come un bambino in un negozio di giocattoli ha raggiunto i suoi miti, pensiamo a Mel Brooks oppure John Landis, mostri sacri dell’umorismo, a volte demenziale, a volte che fa pensare e a lavorare con loro, il massimo verrebbe da dire. Basta solo questo per confermare il numero 1 che è sulla copertina del libro messo in vendita venerdì scorso e le storie ironiche che accompagneranno la lettura di chi vorrà immergersi nel suo racconto non farà che confermare le sue grandi qualità istrioniche. Forse se vogliamo Greggio è anche una metafora di una provincia, a volte troppo chiusa in se stessa, ma che se volesse avrebbe i numeri per mettersi in evidenza. Ezio Greggio ci è riuscito noi cosa stiamo aspettando?