L’Associazione musicale Euphoria presenta il concerto del Trio Ermellino Allorto. Il gruppo, composta da violino, violoncello e pianoforte, si esibirà sabato 21 gennaio a partire dalle 21.

Il concerto si terrà presso la biblioteca comunale, situata nel Centro Zegna in via Guglielmo Marconi 33 a Valdilana. Per maggiori informazioni sull’evento contattare il numero 347 5736128