Dal Nord Ovest - Calci e sputi agli agenti che volevano fermare il litigio: arrestato

Litigava con un altro uomo all'esterno di un locale nei pressi della Stazione di Vercelli e, quando ha visto gli agenti delle Volanti, ha rivolto verso di loro la propria aggressività. Un marocchino è finito in manette, nella notte di sabato, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, nella notte del 14 gennaio, intorno alle ore 2,3, su segnalazione della Sala Operativa, una pattuglia delle Squadre Volanti è intervenuta in un esercizio pubblico nelle vicinanze della Stazione per la segnalazione di una lite tra due individui.

All'arrivo delle forze dell'ordine uno dei litiganti ha iniziato a urlare e inveire contro gli agenti, manifestando da subito un atteggiamento aggressivo ed ostile. Gli agenti, dopo aver tentato una mediazione per riportare la calma, hanno deciso di condurre l'uomo in Questura: quest'ultimo, però, ha iniziato a lasciarsi andare a frasi ingiuriose e minacce, scagliandosi contro gli agenti con ginocchiate, pugni e sputi.

Una condotta aggressiva e violenta mantenuta anche durante i controlli in Questura: il marocchino è perciò stato arrestato per i reati di resistenza e lesione personale aggravata a un pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine dell'udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne.