Giovane trova per terra portafogli e avverte subito i Carabinieri, bella storia da Sordevolo (foto di repertorio)

Trova per terra un portafoglio con all'interno documenti e carte di credito. Non ci pensa due volte e allerta subito i Carabinieri per riconsegnarlo al legittimo proprietario.

Storia a lieto fine a Sordevolo dove un cittadino, un adolescente di circa 17 anni, si è reso protagonista di un bel gesto, avvenuto nella giornata di ieri, 15 gennaio. Sembra che il portafogli appartenga ad un uomo di 50 anni, residente fuori provincia.