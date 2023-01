Dramma a Biella Vandorno, anziana trovata morta in casa

Dramma nel pomeriggio di oggi 16 gennaio a Biella intorno alle 16,30, nel quartiere del Vandorno, in Strada Masserano Calaria, dove una donna di 88 anni è stata trovata morta nella sua abitazione.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l'anziana non rispondesse al telefono, quindi in seguito a una chiamata al 112 sarebbero arrivati i Vigili del Fuoco per aprire l'abitazione e sarebbe stata fatta la tragica scoperta.

Sul posto è intervenuto anche il 118 il cui personale ha tentato di tutto per rianimarla e la Polizia Locale.

Il decesso sembrerebbe essere dipeso da cause naturali.