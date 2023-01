Biella, legna e residui vegetali a fuoco vicino al poligono di tiro

Legna e residui vegetali a fuoco nella prima mattinata di oggi, 16 gennaio, in via Collocapra, a Biella, in prossimità del poligono di tiro. A dare l'allarme poco dopo le 8.30 un passante che hanno notato le fiamme ai margini della sede stradale. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno domato il rogo e bonificato l'area interessata.