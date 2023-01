Conto alla rovescia a Casapinta per il secondo atto della festa di Sant’Antonio Abate

Manca ormai meno di una settimana alla festa di Sant’Antonio Abate a Casapinta, che si terrà domenica 22. Dopo la Santa Messa alle ore 11, il paese rivivrà la tradizione con la benedizione degli animali, di cui il Santo è protettore, e delle vetture.

A seguire i presenti potranno prendere parte all’incanto dei canestrini, un’asta di beni alimentari che affonda le sue radici in tempi molto lontani. Prima del pranzo, previsto per le 12:30 presso la sede degli Alpini, gli organizzatori distribuiranno una deliziosa porzione di porchetta. Le prenotazioni per il pranzo sono aperte ancora per poco, fino a martedì 17.