Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dagli Amici dell’Ospedale due donazioni al Degli Infermi, FOTO

La diagnostica è il fulcro delle due donazioni di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Associazione Amici dell’Ospedale: un tema strategico per l’Azienda Sanitaria, con una ricaduta diretta e immediata sui cittadini, perché consente di potenziare prestazioni ambulatoriali, come gli Ecocardiogrammi, e ottimizzare l’effettuazione degli accertamenti dei pazienti vascolari, evitando di ricorrere ad approfondimenti più invasivi come angio-tac e risonanze magnetiche.

Le due donazioni, del valore complessivo di 200 mila euro, sono frutto di una visione strategica condivisa tra Fondazione CRB, Amici dell’Ospedale e ASL di Biella volta a potenziare l’offerta di prestazioni in un momento storico post pandemia, in cui il recupero delle prestazioni e la riduzione dei tempi d’attesa sono priorità stringenti che mettono in grave difficoltà tutto il sistema sanitario nazionale.

Si tratta di tre nuovi ecografi, di cui un ecotomografo cardiologico 3D top di gamma donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella del valore commerciale di circa 80mila euro e 2 ecotomografi vascolari dono dell’Associazione Amici dell’Ospedale per la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare del valore di circa 120mila euro. E tutti sono già in funzione presso la struttura di Ponderano.

L’organico medico dei due reparti è al completo e queste donazioni tecnologiche consentono così di impiegare gli ecografi a supporto dell’attività ambulatoriale che continua a registrare numeri crescenti di richieste da parte dell’utenza, anche in riferimento all’invecchiamento progressivo della popolazione di questo territorio.

“La realizzazione di questo progetto si pone in continuità con il processo di innovazione a cui l’Azienda Sanitaria sta lavorando in sinergia con il territorio. – ha commentato il Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò. – Le difficoltà che la sanità nazionale sta attraversando dopo la pandemia aumentano indubbiamente la complessità dei problemi che ogni giorno bisogna affrontare e risolvere, ma non ci fermano, anzi ci impongono di collaborare per progettare continuamente nuove soluzioni. E’ quello che hanno fatto insieme all’ASLBI Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Amici dell’Ospedale di Biella. Ringrazio a nome di tutta l’Azienda Sanitaria Franco Ferraris, Andrea Quaregna, Leo Galligani e Adriano Guala per essere ancora una volta al fianco della sanità biellese con risposte concrete e mirate su esigenze contingenti come in questo caso, ma anche con lungimiranza e uno sguardo proiettato al miglioramento e allo sviluppo. L’unico antidoto per un territorio, di fronte a scenari di crisi come quello che viviamo, è adottare insieme uno spirito collaborativo e proiettato al futuro ed è questa visione che insieme stiamo perseguendo”.

"La Fondazione c'è e ci sarà sempre per l'ospedale - dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris - . Grazie a voi che lavorate in questa struttura, per quello che fate, per l'aiuto che date al territorio e per la vostra competenza. Un ospedale efficiente è segno di progresso e queste donazioni sono un valore aggiunto".

"L'idea di fare nascere l'Associazione Amici dell'ospedale è nata in Fondazione - commenta il Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Andrea Quaregna - . E per questo motivi noi siamo molto felici di presentare queste due donazioni oggi assieme".

“E’ bello ed è motivo di orgoglio per gli “amici dell’ospedale” essere uniti alla Fondazione Cassa di Risparmio nella presentazione alla stampa di queste donazioni. Ed è bello che donazioni fatte senza accordi siano l’espressione evidente di una identità di motivazioni e di obbiettivi", ha spiegato il Presidente dell’Associazione AOB, Leo Galligani. “I manuali di Fundraising sottolineano la necessità di trovare una “buona causa”, un caso importante che renda i potenziali donatori reali donatori. – ha aggiunto il Vice-Presidente dell’Associazione AOB, Adriano Guala. – Ecco, uno di questi casi importanti, è questo, dove stiamo ora e quello di cui stiamo parlando, la strumentazione. Non possiamo non citare una sua patologia: l’obsolescenza; processo sempre più veloce che deve essere contrastato. Una rilevazione nazionale ha mostrato che l’89% dei presidi sanitari usa strumenti inadeguati o superati dalla tecnologia più avanzata. E questo rende meno affidabili i risultati e le decisioni conseguenti. Intanto i fondi nazionali per l’innovazione sono scesi dal 5,5% del fondo sanitario al 4,2%".

“Un’azienda sanitaria riesce a garantire i migliori risultati se dispone di un livello tecnologico in larga misura omogeneo e con eccellenze ben codificate e indirizzate secondo il reale fabbisogno della popolazione. – ha aggiunto il Responsabile Ingegneria Clinica, Alberto Petti.– Bisogna puntare alle eccellenze, dando al tempo stesso continuità al livello medio di innovazione dell’Azienda Sanitaria”.