A Viverone nuovi contenitori per rifiuti. Ma il sindaco bacchetta qualche residente indisciplinato

Sono stati acquistati e piazzati a Viverone tre contenitori trivalenti per carta, plastica ed indifferenziato. Lo annuncia il sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune: “Questo per favorire la pulizia del paese ed incentivare l’utilizzo dei contenitori da parte dei turisti che frequentano il paese”.

Sono stati ubicati nell'area pic-nic di Punta Becco; altri nella zona vicina alla pescicoltura in prossimità dell'area fitness e all'interno del piazzale Mandelli sotto il castello di Bertignano. “L’utilizzo di questi contenitori è dedicato ai piccoli rifiuti da passeggio e non per le altre tipologie di rifiuti, oggetto della raccolta porta a porta – prosegue Carisio - Purtroppo, come da fotografia allegata e nonostante il cartello esplicativo, c’è qualche residente che non capisce o non vuole capire che, per esempio, il vetro va posto nei numerosi contenitori specifici posti nel paese, in quanto non penso che un turista si porti da casa le scatolette del mangime per cani”.