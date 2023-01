Giornata di festa a Valdilana per l’inaugurazione del nuovo Gonfalone

Sabato 21 gennaio verrà inaugurato il Gonfalone del Comune di Valdilana, a conclusione di un percorso che ha visto l’approvazione dello stemma comunale avvenuta con Decreto di concessione del Presidente della Repubblica l'8 marzo 2022. Un progetto nato in piena pandemia, ma che non ha scoraggiato il lavoro di condivisione con l’intera Amministrazione, attraverso riunioni on-line fino all’approvazione in Consiglio Comunale del 30 ottobre 2021.

“Grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Claudio Bracco, appassionato di araldica, che ci ha condotti per mano sin dalle prime indicazioni che avrebbero poi definito l’emblema comunale, siamo giunti alle procedure di approvazione ed al relativo ottenimento del decreto – spiegano dal Comune - Nella titolazione ufficiale dello stemma, risulta così blasonato: inquadrato di rosso e d’azzurro, alla croce dell’uno all’altro attraversante, caricata del fiore d’oro (rododendro) di cinque petali, fogliato dello stesso in decusse, pistillato di cinque di rosso, e accostata essa croce dalla gemella d’argento in croce. Il gonfalone avrà sfondo bianco con al centro lo stemma e gli ornamenti previsti per gli enti comunali”. La giornata del 21 gennaio sarà l’occasione per illustrare e far comprendere i contenuti dello stemma comunale.

“Il gonfalone rappresenta la nuova identità territoriale e il percorso che ha portato alla nascita del nuovo Comune – sottolinea l’amministrazione - Attraverso una scienza con regole e simboli ben precisi, l’araldica, si è realizzato uno stemma simbolo di unità e di valorizzazione dell'ambiente. Considerato che finalmente avremo l’opportunità di incontrarci di persona e con l’intento di dare il giusto valore all’evento sono stati pensati due momenti diversi e complementari nel corso della giornata: un primo momento ufficiale che vedrà l’entrata del gonfalone e la sua presentazione in sala E. Biagi a Valle Mosso, dopo un breve corteo che partirà di p.zza Martiri alle 10,30 alla presenza delle autorità Civili e Religiose e delle associazioni del territorio, con la collaborazione del Corpo Musicale di Crocemosso e di AIB”.

Un secondo evento nel pomeriggio di sabato, “Il Galà del Gonfalone”, che vedrà coinvolti i cittadini presso il Palazzetto delle sport di Ponzone con l’ingresso dello stendardo accompagnato dalla delegazione Special Olympics guidati dall'atleta Francesca Sedani alle ore 17,00. Il nuovo stemma ha dato vita anche ad un concorso ideato per le scuole del territorio il cui tema è: “Lo stemma valdilanese in favola e prosa". I migliori lavori verranno individuati da una giuria di “esperti” appositamente nominata e le classi vincitrici verranno premiate nel corso del pomeriggio. Nella giornata si terrà anche un torneo di calcio a Mosso che vedrà coinvolti i ragazzi del territorio (pulcini, primi calci e piccoli amici) e la squadra vincitrice sarà premiata con la “coppa” con lo stemma di Valdilana. Seguirà la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni (classe 2004).

“Avremo poi il piacere di vedere le esibizioni delle ballerine della scuola di danza “Arabesque”, ascolteremo della buona musica a cura di Sonoria e per chiudere il pomeriggio verrà allestito un “buffet” dai ragazzi dell’IIS Gae Aulenti di Mosso – conclude la nota del Comune - Il Galà del Gonfalone vuole essere un momento di festa e di condivisione, elementi essenziali nella costituzione della nuova comunità”.