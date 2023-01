Blue Monday, oggi è il giorno più triste dell'anno

Il Blue Monday ha coordinate ben precise: cade il terzo lunedì del primo mese dell’anno nuovo, che nel 2023 è oggi, il 16 gennaio.

A stabilire questa giornata, nei primi anni 2000, è stato lo psicologo Cliff Arnall, docente all'università di Cardiff. Al medico inglese si deve anche il nome: l’ha chiamato Blue Monday perché in inglese il termine blue viene comunemente usato per indicare un senso di tristezza, noia, malinconia.

Com’è stato calcolato il Blue Monday? Per stabilire la cadenza esatta del Blue Monday, lo psicologo inglese ha preso in considerazione diversi parametri legati a questo periodo. Sono il meteo e, più in generale, le condizioni climatiche della stagione, caratterizzata da giornate corte, fredde e scarsamente illuminate.

A questo si aggiungono, poi, i sensi di colpa per gli eccessi del periodo natalizio che vanno dalla tavola alle spese. Senza contare che l’anno nuovo, porta anche sempre con sé un carico di aspettative che possono pesare a livello psichico: dalla necessità di darsi nuovi obiettivi all’impegno richiesto per rispettare e realizzare i propri buoni propositi.

Ed è proprio la somma di tutti questi fattori, secondo lo psicologo inglese, che innescherebbe un senso di tristezza e di disagio maggiori in questo rispetto ad altri periodi dell’anno.

Va comunque sottolineato che la teoria del Blue Monday è spesso criticata perché priva di fondamento scientifico e non vale davvero per tutta la popolazione mondiale; basti pensare ai paesi dell'Australia e al Sud Africa dove sole e caldo ci sono anche in questo periodo dell'anno.