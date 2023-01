Vittorie in casa per il tennistavolo cossatese

Gli appuntamenti e le vittorie non mancano per il tennistavolo cossatese. Domenica scorsa nella palestra di Castelletto Cervo la formazione Pizzeria la Bussola esordisce vincendo contro l'Alessandria il primo match del primo turno di coppa Italia per 3 a 0 con 9 set vinti contro nessuno degli avversari. In campionato Splendor Unipol Sai di Bocchio non ha problemi ad Aosta imponendosi per 6 a 0 contro la compagine valligiana, 2 vittorie a testa per Bianchetto, Pronesti' e Capodiferro consolidando così la prima piazza nel girone B della D1 regionale. Cade invece Cedas Splendor Catto/Bau' che a Vercelli cede per 5 a 1 e rimane ancorata in fondo alla classifica.