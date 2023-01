Tennistavolo, Vigliano batte Biella e comincia bene il nuovo anno

Giovedì 12 gennaio , nella palestra San Quirico, le 2 squadre della Polisportiva Vigliano, impegnate nel Campionato Regionale, hanno affrontato la prima giornata del girone di ritorno. Avversario il TT Biella.

La D3 è scesa in campo con Giacomo Cenedese, Edoardo Dal Pio Luogo , Elos Marino e Federico Villa, mentre capitan Vittorio Toniolo ha seduto in panchina. Il finale è un perentorio 6 a 0 per il Vigliano: 2 punti vinti da Giacomo Cenedese, 2 da Edoardo Dal Pio Luogo, 1 da Elos Marino e un punto da Federico Villa. La D1, squadra targata Studio Loro e composta da Alessio Boggiani, Emanuele Gritti e Adrian Panaite, si è imposta con il risultato finale di 4 a 2. Dopo una serie di partite avvincenti, 2 punti conquistati da Boggiani e Panaite. Per il Biella, invece, punti di Noureldin e Motta entrambi su Gritti. Prossimo appuntamento venerdì 20 gennaio a Cossato .