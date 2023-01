Novara troppo forte, al tappeto il Bonprix TeamVolley

L’asticella era alta, il Bonprix TeamVolley ci prova e lotta fino alla fine ma la quotatissima Issa Novara espugna con un secco 3-0 il Palasport. Rimane comunque qualche rimpianto, perché le biancoblù hanno condotto la gara per lunghi tratti senza riuscire a concretizzare nemmeno un set.

Coach Fabrizio Preziosa punta su capitan Diego, Filippini e Biasin, Peruzzo e Galliano centrali, Boggio in regia e Cimma libero. Novara risponde con l’esperta Ndoci, Gabbiadini, Shpuza, Restani e Prinetti. Il libero è Lascala, al palleggio Marini. Il primo set parte a parziali: tre di fila per il TeamVolley, quattro per le ospiti. La generosità delle lessonesi viene respinta dai colpi potenti (ma non sempre precisi) di Ndoci e Prinetti. Le ospiti inseriscono Bonini, ma sul 15-13 e sul 20-18 il coach novarese Cavazzini chiama due volte time-out. Regna l’equilibrio, il Bonprix sogna sul 21-19 ma non regge il ritorno delle avversarie.

Preziosa chiama due time-out in un amen, ma non serve: Novara chiude 22-25. Cambio al palleggio per il TeamVolley nel secondo set: Valsecchi prende il posto di Boggio e con due ace in battuta di Galliano scappa sull’8-4. Non è una partita spettacolare, alcuni sviste arbitrali da una parte e dall’altra contribuiscono a spezzare il ritmo. Sul 19-14 per le biancoblù, Novara ferma di nuovo il gioco. Purtroppo per il TeamVolley, l’inerzia gira: coach Preziosa chiama il tempo due volte e si arrabbia ma non c’è nulla da fare. Un parziale terribile di 2-11 regala a Issa anche la seconda frazione, una mazzata pesante a livello mentale. L’ultimo treno passa dal terzo set, ma il copione è sempre lo stesso. Le lessonesi arrivano anche sul 10-6 su un attacco incisivo di Biasin, ma i turni in battuta del palleggio novarese Marini provocano parziali sanguinosi e allargano le crepe delle padrone di casa. L’ultimo vantaggio di serata lo firma ancora Biasin sul 13-12, poi Issa mette la freccia e la partita sfuma verso l’epilogo pronosticabile.

Coach Preziosa mette dentro anche Levis e Zatta, ma è una partita complicata per chi entra a freddo. Ndoci e Shpuza piazzano qualche colpo dei loro, il solito turno di Marini scava l’ultimo solco, sull’errore di Zatta cala il sipario. “C’è tanto rammarico, è quello che ho detto alle ragazze – ammette amareggiato coach Fabrizio Preziosa – abbiamo dominato la partita per tre quarti del primo set e anche del secondo. Il terzo è andato via un po’ prima a favore di Novara ma sempre per la stessa motivazione: dopo un errore di battuta o di attacco ci siamo spente, deconcentrandoci e perdendo palloni stupidi dove loro non hanno nemmeno costruito i tre tocchi di gioco, ma hanno avuto vita troppo facile. Questo per noi è pesante, perché non deve succedere. Stiamo lavorando tanto su questo aspetto, riusciamo sempre a limitare i punti forti degli avversari (tre attaccanti di palla alta e un centrale forte) per poi perdere a “pallette”, con errori gratuiti. Questa cosa penalizza la prestazione e la classifica. Stasera salvo il dominio nei primi parziali la preparazione tecnico-tattica e di attenzione in battuta, muro e difesa. Abbiamo limitato una delle squadre più forti del campionato a livello offensivo. C’è da migliorare quando abbiamo la palla in mano, perché quando si sposta nel nostro campo dobbiamo saper determinare il punteggio”. Terminata l’andata, il campionato di serie B2 si ferma per due weekend.

“A livello fisico sosterremo un’altra mini-preparazione, come nel periodo natalizio. Abbiamo avuto una pausa identica, quindi faremo un piccolo richiamo, ma il dettaglio più importante sarà quello tecnico. Fermarsi non aiuta a trovare il ritmo, ma può aiutare a rientrare in palestra staccando subito la sconfitta e concentrandoci sulla trasferta di Albisola. Ci sono pro e contro, cercheremo di farci trovare pronti” conclude il coach.

BONPRIX TEAMVOLLEY – ISSA NOVARA 0-3 (22-25, 21-25, 18-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Cimma (L), Zatta, Galliano 8, Gualinetti ne, Peruzzo 5, Levis 1, Filippini 8, Diego 6, Boglio ne, Valsecchi 2, Boggio 3, Riccardi ne, Spinello (L) ne, Biasin 10. Allenatore Fabrizio Preziosa.

ISSA NOVARA: Bonini 6, Bossi ne, Gabbiadini 8, Kovacova ne, Ndoci 10, Boccia ne, Shpuza 15, Mancuso (L) ne, Lascala (L), Restani 1, Marini 3, Prinetti 9, Crespi. Allenatore Simone Cavazzini.