Biellese a forza 7, ora è a -2 dalla vetta: 10° successo per il Ponderano. Ok Fulgor in Promozione (foto di repertorio)

Biellese a forza sette in Eccellenza. Finisce in goleada la sfida casalinga tra Biellese e Venaria: 7 a 1 il risultato a favore dei lanieri che si portano al 2° posto, a sole due lunghezze dalla capolista. Punteggio invariato per il Città di Cossato che strappa un ottimo punto sull’ostico campo dell’Alicese.

In Promozione, invece, esulta solo la Fulgor, uscita da Piedimulera col massimo della posta in palio. Per le altre, invece, un pari (1-1 per Chiavazzese) e due pesanti ko per Ceversama e Vigliano. In Prima Categoria, il Ponderano centra la decima vittoria del campionato, assieme al seconda piazza del girone, a -3 dal Montanaro. Sconfitta in casa la Valle Cervo Andorno, 1 a 1 a Gattinara per Valdilana Biogliese.