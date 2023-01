Vino, Fratelli d'Italia: "Difendere la qualità dei nostri prodotti è per noi un dovere"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La Commissione UE, nonostante il voto contrario del Parlamento Europeo, ha autorizzato l’Irlanda, a imporre sulle bottiglie di vino e birra etichette che ne denunciano la pericolosità per la salute. Questo è oggettivamente falso, poiché sono gli eccessi ad essere problematici e non il moderato e benefico consumo.

Il vero danno si arreca, con questa iniziativa, alle nazioni che producono vino tra le quali l’Italia è leader. L’obiettivo non è informare ma come sempre tentare di condizionare le persone ingenerando l’idea che il vino provochi gli stessi risultati per la salute di distillati ad altissima gradazione o anche che sia meglio utilizzare bevande iper processate prodotte da poche multinazionali. Difendere la qualità dei nostri prodotti è per noi un dovere. Solo le bugie nuocciono gravemente alla salute fisica, mentale ed economica".