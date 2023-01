Primarie Pd, le parole del Comitato promotore Mozione Bonaccini Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

"Al congresso del PD voteremo Stefano Bonaccini perché in questo particolare momento storico dobbiamo essere bravi e capaci di guardare al futuro senza timore. Non è più tempo di rimanere aggrappati a vecchie e superate dinamiche di appartenenza.

Nativo o no del Pd, chi ha deciso di impegnarsi nel progetto del Partito Democratico, come noi, dall'inizio ha deciso di costruire un grande partito a vocazione maggioritaria, capace di attrarre perché attento alle necessità e ai bisogni del Paese. Questa attitudine positiva e propositiva, che abbiamo condiviso dal primo giorno, si è nel tempo purtroppo affievolita, lasciando spazio ad altro, altri schemi, poco utili e mai convincenti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo scelto Bonaccini perché siamo convinti che la sua idea di Partito Democratico sia la più moderna e rispondente alle necessità della fase storica che stiamo vivendo. Siamo convinti del fatto, anche in considerazione della nostra militanza politica, che per ritrovare quello spirito e quella vocazione originaria e vincente serva il contributo di tutti, a partire da una generazione di talenti che conosciamo e abbiamo conosciuto personalmente e che oggi sa bene che è necessaria una marcia in più, che servono nuove proposte, nuove idee, nuovi schemi, totalmente scollegati dal passato.

La vocazione maggioritaria che il PD deve perseguire è molto lontana dall'autosufficienza. Servono alleanze: sono fondamentali, ma vanno cercate e realizzate sui contenuti. Questa deve essere la strada maestra. La Sanità, ad esempio, è messa sotto assedio da questo Governo e a cascata sappiamo bene come stanno evolvendo le cose in Piemonte e, da vicino, nella nostra ASL. Dal momento che anche il Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle ritengono, come il PD, che le politiche del Governo Meloni sul tema sanitario siano errate, allora è su questo (e non solo) che dobbiamo lavorare insieme, costruire alleanze, anziché litigare gli uni con gli altri.

Anche questo significa portare in modo responsabile il PD nel 2023 verso il 2030: fare battaglie comuni a difesa della sanità pubblica, schierandoci dalla parte dei cittadini e non pensare di allearci sull’onda delle stantie logiche di appartenenza. Lavorando sui contenuti, e non sulle ideologie, le alleanze possono diventare davvero ampie e trasversali. A nostro avviso, questa, assieme al coinvolgimento delle persone che speriamo partecipino numerose a queste primarie, è la strada da percorrere per il PD e Bonaccini lo ha inteso pienamente".

Comitato promotore Mozione Bonaccini Biella

BUSCAGLIA Flavio

CARISIO Renzo

CAVALLOTTI Fabrizio

CERIA Fabrizio

CHIOLA Rinaldo

COPPOLA Carmen

FAVERO Nicoletta

GHISIO Lele

GROSSO Carlo

LERRO Michele

LIZZA Franca

MAGGIA Paolo

MONTELEONE Francesco

RAMELLA PRALUNGO Emanuele

RANGHETTI Alessandra

RIZZO Paolo

TUROTTI Marco