PD Biella contro la giunta regionale: "Bonus per le persone con disabilità inaccessibile"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questi giorni ,i consiglieri regionali del Pd , stanno chiedendo spiegazioni alla giunta regionale di destra Cirio sul perchè il bonus rivolto ai non autosufficienti non sia accessibile a tutti ,come dovrebbe, ma solo alle persone provviste di spid o cie. Sappiamo bene che non tutti sono i grado di poter accedere a questo strumenti.

Tra pochi giorni, riferiscono i Consiglieri regionali del PD, partirà la presentazione delle domande per il Buono 'Scelta Sociale', il contributo una tantum della Regione Piemonte finanziato da 91,5 milioni di Fondo Sociale Europeo, rivolto alle persone non autosufficienti che sono in casa o in una struttura senza beneficiare della quota sanitaria della retta. Ma la Giunta regionale ha previsto che l'unica modalità per l'accesso al nuovo contributo sia telematica, da parte dell'utente, di un familiare o di un tutore/curatore/amministratore di sostegno. Nei fatti non tutti sono in grado di poter accedere a questa opportunità.

Noi del PD Biellese siamo molto preoccupati per questa modalità visto che siamo la provincia con il più alto tasso di persone anziane, spesso sole, senza l'aiuto di nessuno .

Auspichiamo che l'assessore faccia un passo indietro e che coinvolga i Caf affinché tutti possano riuscire ad accedere e avere ciò che gli spetta di diritto".