Le Agevolazioni condizionatori come le caldaie a condensazione, le pompe di calore e gli scaldacqua a pompa di calore questo hanno un limite è di 30.000 euro,

mentre si assesta sui 60.000 e sui 100.000 euro per il solare termico per produzione di acqua calda sanitaria e per gli interventi di riqualificazione globale energetica di edifici esistenti. per il bonus casa, il limite è invece di 96.000 euro. documenti richiesti per lo sconto immediato in fattura con clima market per lo sconto in fattura su un nuovo impianto - e quindi per approfittare del bonus casa al 50% -, sono richiesti: la visura catastale aggiornata dell'immobile (non più vecchia di 12 mesi).

alla visura catastale pensiamo noi: ti basterà indicare il codice fiscale del proprietario dell'immobile nel form che ti invieremo tramite mail dopo aver eseguito l'ordine; tessera sanitaria in corso di validità; carta d’identità o passaporto per la nuova installazione di un generatore a biomassa (stufe a pellet, termo camini, inserti, stufe a legna, caldaie a pellet) è richiesta scia o cila.

per l'ecobonus al 65% o al 50%, sono sempre necessari: la visura catastale aggiornata dell'immobile (non più vecchia di 12 mesi). alla visura catastale pensiamo noi: ti basterà indicare il codice fiscale del proprietario dell'immobile nel form che ti invieremo tramite mail dopo aver eseguito l'ordine; tessera sanitaria in corso di validità; carta d’identità o passaporto la foto del vecchio generatore da sostituire e la foto della sua etichetta. attenzione: che si tratti di bonus casa o di ecobonus, dopo aver spedito la merce ti verrà richiesto di inviarci le foto geolocalizzate del nuovo generatore installato insieme alle date di inizio e fine lavori al fine di poter elaborare la pratica ade (per il bonus casa) o la pratica enea (per l'ecobonus).

ti basterà cliccare sul link che ti invieremo tramite mail quando la merce verrà spedita. e' necessario l'utilizzo di uno smartphone con fotocamera e la geolocalizzazione attiva sul dispositivo. cliccando su prodotti selezionati nel catalogo online di clima market, è possibile scegliere l'acquisto alternativo con sconto in fattura, per un ulteriore risparmio economico sull’acquisto di un nuovo generatore di calore.

grazie a un form, tutta la documentazione richiesta sarà caricata in pochi clic e controllata da un operatore che verificherà i relativi requisiti per accedere alle agevolazioni. sarà poi necessario effettuare un bonifico parlante per detrazione fiscale affinché l'ordine venga elaborato e spedito. durante questa fase, per le pratiche relative all'ecobonus, sarà richiesto di indicare le date di inizio e fine lavori per poter elaborare la pratica enea.

per usufruire delle detrazioni fiscali occorre infatti trasmettere per via telematica all'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile le informazioni sugli interventi terminati per le ristrutturazioni edilizie - bonus casa 50% (pratica ade) - che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili e per gli interventi di riqualificazione energetica - ecobonus 50% o 65% - che prevedono la sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento.

entro 90 giorni dalla data di fine lavori, si è obbligati ad inviare comunicazione dell'intervento eseguito con le informazioni a riguardo. su climamarket.it il servizio è incluso nel costo del prodotto e darà accesso al massimo del confort, al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente grazie a prodotti di ultima generazione.