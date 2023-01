Cavaglià, l’asilo nido presenta attività e progetti per il nuovo anno

L’asilo nido Spazio Bimbi di Cavaglià invita all’open day dell’istituto sabato 21, dalle ore 9 alle ore 12 in Via Giacomo Salino 33A.

Una mattinata per discutere della proposta formativa e dei progetti offerti ai bambini tra i 9 mesi e i 3 anni di età. Lo staff presenterà i corsi di gioco-motricità e di musica, tenuti da insegnanti esterni, ed il progetto “Nati per Leggere” sviluppato in collaborazione con la biblioteca comunale di Cavaglià.

L’anno accademico ha inizio il 1 settembre e si chiude il 31 luglio, con orario compreso tra le ore 7:30 e le 18 e servizio mensa compreso.