Premio “Maestro di Mestiere”, ecco chi ha vinto nel 2022

Il prossimo 28 febbraio scadrà il termine per presentare i progetti della Terza Edizione del Premio “Maestro di Mestiere”, rassegna con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (in collaborazione con Fatti ad Arte e Gal Montagne Biellesi) promuove l’Artigianato Artistico del territorio e sostiene le attività delle tante botteghe artigiane biellesi.

Per capire chi possono essere i protagonisti del Premio, facciamo un passo indietro alla scorsa edizione e vediamo i profili dei vincitori 2022.

Davide Furno, maestro di ceroplastica, ha vinto la categoria Senior con il progetto “Una nuova Pomona italiana”. Furno ha riscoperto le antiche ricette di Garnier Valletti, che si ritenevano perse, e le ha rinnovate per farle corrispondere alle necessità odierne. La collezione di Pomone è uno strumento di divulgazione scientifica, permettendo la conoscenza e la diffusione di una tecnica rara come la ceroplastica. Lo scopo scientifico della collezione di Pomone permette agli studiosi di approfondire e divulgare, attraverso lo studio dei modelli museali in cera, le conoscenze del passato

La liutaia Carolina Venturin si è aggiudicata la categoria “Nuove aperture” con il progetto “Artigianato moderno tra tradizione e innovazione”. Carolina, specializzata in liuteria, ha studiato la decorazione in materiali pregiati attingendo alla tradizione, ma anche inserendo nuovi spunti creativi. Esperta costruttrice, decoratrice e riparatrice di strumenti a pizzico, ha presentato un progetto di sviluppo aziendale che, attraverso l’autofinanziamento, permette l’acquisto di un macchinario che le consente di unire la manualità all’uso della tecnologia.

Nell'edizione 2022 Nicola Artiglia ha conquistato la “Menzione speciale per la rete di artigiani” con il progetto. “Corsi e Percorsi”, sintesi del concetto di network. “Corsi e Percorsi” ha, infatti, coinvolto il territorio con le sue specificità, e l’artigianato di eccellenza con il trasmettere alle nuove generazioni il “saper fare” abbinato alla conoscenza del territorio. Il rapporto tra maestranze artigiane e giovani generazioni, attraverso lo strumento del Museo quale luogo di tutela e divulgazione, hanno reso il progetto di particolare interesse. Nel progetto si sottolinea la generosità nel condividere le proprie competenze personali , e la volontà nel creare una connessione tra il fare artigianale e una risorsa paesaggistica del luogo.

Anche il “Maestro di Mestiere” 2023 sarà suddiviso nelle tre sezioni “Senior”, ”Nuove imprese in apertura” e “Menzione speciale per le Rete di Artigiani”. I premi saranno assegnati entro il prossimo aprile.

Per informazioni www.fattiadarte.it/premio-maestro-di-mestiere ; mail maestrodimestiere@fattiadarte.it .