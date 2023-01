Dal Nord Ovest - Auto ribaltata, grande spavento per la conducente

È accaduto venerdì intorno alle 13 lo spettacolare sinistro, fortunatamente senza gravi conseguenze, che ha reso necessario chiudere per una quarantina di minuti via Partigiani a Borgosesia.

Una Hyundai Jazz, condotta da una signora ucraina, che proveniva dalla zona del cimitero e viaggiava verso il centro città si è ribaltata dopo aver urtato il para pedoni. Sebbene cosciente, la donna non riusciva a uscire dall’abitacolo, sono stati quindi subito allertati il 118, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

Gli agenti della Polizia Municipale di Borgosesia, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno forzato la portiera aiutando la signora a scendere ed affidandola ai sanitari, a loro volta arrivati precipitosamente: «La donna appariva contusa, ma cosciente – spiega il comandante della Municipale, Ruggero Barberis Negra – è stata trasportata dall’autoambulanza all’ospedale Santi Pietro e Paolo per gli accertamenti del caso. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e quindi si è potuto procedere a rimuoverlo con un carro attrezzi».

La circolazione è tornata normale intorno alle 13,30.