Serie di liti nel Biellese. A Cerrione sono arrivati i Carabinieri per alcuni lavori compiuti con un mezzo agricolo all’interno di un cortile ad uso comune. Da lì, ne sarebbe nata una discussione tra condomini. La situazione si è poi normalizzata.

A Tollegno, invece, un uomo avrebbe colpito con uno schiaffo il volto di un’altra persona per cause da accertare. Il ferito è stato trasportato in Pronto Soccorso per farsi medicare. Sul posto i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.