Vigliano in lutto per la morte del carrozziere Giorgio Toniolo

Vigliano Biellese in lutto per la morte di Giorgio Toniolo, noto carrozziere in tutto il territorio. A piangerne la scomparsa, avvenuta a 83 anni, la moglie, assieme alla figlia e ai parenti tutti.

La veglia di preghiera sarà recitata in paese alle 17 di oggi nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui i funerali, affidati all’Impresa Funebre Bonino, alle 10 di domani, 16 gennaio.