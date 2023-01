Valdilana, spunta un cerbiatto sulla strada: ennesimo incidente stradale

Momenti di preoccupazione a Valdilana per un cerbiatto spuntato in mezzo alla strada e preso in pieno da un’auto di passaggio. Il fatto è avvenuto intorno alle 18, a Valle Mosso: indenne la conducente di 36 anni (a bordo anche la figlia neonata), danni al veicolo e animale in fuga nella boscaglia vicina. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.