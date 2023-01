Prende fuoco l’interno della canna fumaria, Vigili del Fuoco in azione a Cavaglià (foto di repertorio)

Allarme nella tarda mattinata di oggi, 15 gennaio, a Cavaglià per un incendio che ha interessato l’interno della canna fumaria. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata.