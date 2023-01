Non sentono l’amico da un paio di giorni. Preoccupati lanciano l’allarme

Non lo sentivano da un paio di giorni. Preoccupati hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per capire che fine avesse fatto il loro amico. Così Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118 si sono portati ieri sera a Donato per sincerarsi della sua sorte: alla fine, l’uomo è stato trovato a letto, intento a dormire. In seguito, è stato visitato dai sanitari.