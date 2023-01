Crevacuore, 40enne in ospedale dopo sinistro autonomo

Una novarese di 40 anni è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice verde, a seguito di un incidente autonomo. Il fatto è avvenuto a Crevacuore, in via Valsesia, intorno alle 14.30 di ieri, 14 gennaio: sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per la viabilità e la raccolta dei rilievi.