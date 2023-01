Ciclista in contromano sulla Super, automobilista allerta i Carabinieri (foto di repertorio)

Un automobilista nota un ciclista intento a percorrere la Superstrada in contromano verso Cossato e lancia l’allarme. Il fatto è avvenuto la scorsa serata in prossimità dell’uscita di Vigliano Biellese. Le successive ricerche dei Carabinieri non hanno permesso di rintracciare il biker.