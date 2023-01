Biella, non dà precedenza ai pedoni. Poi la Polizia Locale lo ferma: uomo alla guida ubriaco e senza patente (foto di repertorio)

Non dà la precedenza ai pedoni, la Polizia Locale di Biella se ne accorge e lo ferma per contestargli la violazione. Ma dopo lo stop si accorge subito che il conducente era in stato di ebbrezza.

A finire nei guai un uomo, denunciato per guida in stato di ebbrezza. Da ulteriori accertamenti, si è anche scoperto che fosse senza patente e il veicolo privo di assicurazione.