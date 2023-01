Aggredì cartolaio di Cossato per rubare 450 euro dalla cassa, poi fuggì. Fermato a Trieste 8 anni dopo

Era ricercato da oltre 8 anni per un reato commesso nel Biellese. Ora, è al carcere del Coroneo, a Trieste, fermato nei giorni scorsi dai Carabineri di Prosecco. A finire in manette un cittadino romeno di 34 anni che aveva rapinato una cartolibreria di Cossato.

Era il 2014, quando l’uomo era entrato nel negozio con la scusa di farsi dare un cartoncino e un pennarello così da chiedere l’elemosina. Di fronte al netto rifiuto del cartolaio, gli aveva mollato un “cartone” sulla testa, capace di fargli perdere i sensi. Così ne aveva approfittato per svuotare di 450 euro la cassa. Il sistema di videosorveglianza aveva registrato tutto incastrandolo nelle immagini ma del rapinatore nel frattempo si sono perse le tracce.

La giustizia, intanto, ha continuato il suo corso e, nel 2022, arriva la condanna definitiva con l’emissione dell’ordine di carcerazione l’estate scorsa. A distanza di tempo, però, la pattuglia dei Carabinieri di Prosecco l’ha rintracciato nel corso di alcuni controlli a bordo di un autobus di linea.

Il 34enne ha poi raccontato ai militari che stava facendo rientro in Italia per sfruttare le festività di fine anno per chiedere un po' di elemosina in giro. Ora, dovrà scontare 2 anni e 6 mesi per rapina e lesioni personali.