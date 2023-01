Una settimana di condivisione per i giovani biellesi in vista della Gmg

Il Servizio di Pastorale Giovanile di Biella invita tutte le ragazze e i ragazzi di 3a, 4a e 5a superiore alla settimana comunitaria.

Dal 24 febbraio al 4 marzo i ragazzi potranno condividere la propria quotidianità presso la casa di Azione Cattolica a Tavigliano, in Via Capasso 11. La settimana è stata studiata in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, che quest’anno si terrà a Lisbona, ma anche per creare un momento di condivisione tra coetanei. Durante tutta la permanenza sarà disponibile un servizio di navetta per accompagnare i ragazzi a scuola o per altri impegni importanti. Il prezzo per l’intera settimana, con vitto, alloggio e trasporti compreso, è di 100 euro.

Le iscrizioni si potranno effettuare fino a oggi, domenica 15 gennaio, tramite il Form Google al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YVnZOrq3W1sjMJaINaQV7jv9aTIoqFJYUuZ_zlv0aYfo5Q/viewform

Per maggiori informazioni visitare la pagina instagram @pastorale_giovanile_biella, oppure contattare Don Luca Bertarelli al numero 338 4343877 o Padre Davide Di Pasquali al numero 331 8689547