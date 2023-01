Bottega dei Piccoli Artigiani, a Pollone è un grande successo

Una Pro Loco di Pollone entusiasta per il grande successo con la ripresa della Bottega dei Piccoli Artigiani. Il primo appuntamento svoltosi sabato 14 gennaio 2023 ha visto la falegnameria magistralmente condotta da Pietro Mosca coadiuvato da Ashley e Remo. Un evento che si è concluso tra la soddisfazione di tutti, con la partecipazione di 23 bimbe e bimbi.

L'oggetto da costruire, opportunamente tenuto segreto fino all'appuntamento, come si vede dalla foto è il motocarro APE 50. Perfettamente allestito di tutto punto, a visto i piccoli artigiani alle prese con legno, colle, carta vetro, viti e utensili elettrici e si è concluso con l'impegno di tutti che, arrivati a casa provvederanno a colorarlo come meglio credono. Massima personalizzazione. La Bottega dei Piccoli Artigiani continuerà con altri appuntamenti, sempre di sabato con inizio alle 10. Sabato 28 gennaio di nuovo falegnameria con un probabile "rientro" pomeridiano per permettere ai tanti bimbi iscritti di partecipare.

Poi febbraio si prosegue sabato 4 e 18 con arteterapia, con Sophie Bourkab; a marzo sabato 11 e 18 con fumetto con il Gruppo Fumetti di Sabbia. Infine aprile 1 e 22 sarà la volta di cucina con Donatella Cedolini. Per maggio si sta lavorando per inserire una nuovo "mestiere". Per iscriversi basta visitare la pagina FB della Pro Loco o il sito e riferirsi ai numeri telefono ivi riportati.