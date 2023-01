Al via la trentaduesima edizione del Biella Master delle Fibre Nobili. Il corso post-universitario è partito il 9 gennaio scorso e durerà 13 mesi, con lezioni teoriche ospitate nelle aule di Città Studi e tenute da esperti e docenti universitari. Seguiranno esperienze di stage in aziende di tutta la filiera tessile/abbigliamento/distribuzione, sia in Italia che all’estero.

Cinque sono gli studenti, assegnatari di una borsa di studio di 6.000 euro per frequentare il Master, prescelti al termine del percorso di selezione concluso nelle scorse settimane: Matteo De Giambattista, laureato in Comunicazione d’Impresa e Relazione Pubbliche alla Iulm di Milano; Asya Locche, laureata in Culture e Tecniche della Moda all’Università di Bologna; Jehona Lutfija, laureata in Design del Tessuto e della Moda alla Iaad di Torino; Giulia Masciangelo, laureata in Fashion Design alla Naba di Milano; Ilaria Pennacchini, laureata in Fashion Studies all'Università La Sapienza di Roma.

Il percorso di alta formazione porterà gli studenti ad acquisire specifiche capacità manageriali finalizzate a formare figure professionali che possano coadiuvare l’ulteriore sviluppo del tessile/abbigliamento, uno dei settori trainanti del Made in Italy e dell’Economia Italiana.