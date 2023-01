“Ascolta il tuo corpo e gestisci la tua alimentazione “, conferenza a Biella con Marco Bo

L’associazione culturale NuovaMente organizza giovedì 19 gennaio alle ore 21,00 presso la sede di Viale Macallè 10 a Biella la conferenza “Ascolta il tuo corpo e gestisci la tua alimentazione “ con Marco Bo, insegnante di Alimentazione Naturale.

In quest'epoca moderna siamo abituati a mangiare in base a quello che ci piace, alle abitudini, alla praticità e rapidità ma ciò che ogni giorno consumiamo non è detto che sia esattamente quello che il nostro organismo necessità.

Ascoltare il proprio corpo e scoprire quale cibo ha bisogno è fondamentale per imparare a nutrirsi in modo consapevole ed equilibrato.

Inoltre i disagi e dolori dell'organismo sono segnali di uno squilibrio e se vengono correttamente interpretati indicano anche come risolvere le loro cause e riequilibrare il proprio organismo.